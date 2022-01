Maratona-Medvedev: è semifinale

MELBOURNE - La seconda semifinale degli Australian Open, dopo la già decisa Berrettini-Nadal, è stata definita: sarà Tsitsipas-Medvedev. Il greco, qualificatosi superando Sinner, è stato raggiunto da Daniil Medvedev, salvatosi dopo un match maratona contro Felix Auger-Aliassime.

Grande favorito per il successo finale, contro il giovane canadese il russo è partito con il freno a mano tirato. Ha perso il primo set al tie-break e, ceduto il servizio nel secondo game, ha lasciato per strada anche il secondo parziale. Ancora poco efficace in battuta, ha poi rischiato enormemente nel terzo set, vinto solo dopo un tie-break “arricchito” anche da uno stop per pioggia. A quel punto però, scampato il pericolo, ha preso sicurezza e ritmo e, senza più commettere errori, ha chiuso i conti (4)6-7, 3-6, 7-6(2), 7-5, 6-4 dopo 4h38’ di fatica.

keystone-sda.ch / STR (Tertius Pickard)