La finalina alla Repubblica Ceca, Svizzera quarta

HELSINKI - Fermata dalla Svezia in semifinale con il netto punteggio di 6-1, la nazionale elvetica di unihockey non è riuscita a consolarsi con la medaglia di bronzo.

Nella finalina per il terzo posto i generosi rossocrociati sono stati sconfitti per 4-3 dopo l'overtime dalla Repubblica Ceca, nonostante fossero in avanti per 3-1.

Ricordiamo che la finale per l'oro metterà di fronte Svezia e Finlandia.

keystone-sda.ch (Fabian Trees)