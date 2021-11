Altri record per Noè Ponti

SURSEE - Due record in un giorno, dopo aver già migliorato un primato venerdì, non molti possono pensare di stabilirli. Tra i pochi eletti c’è Noè Ponti, che sta recitando da attore protagonista ai campionati nazionali in vasca corta in corso di svolgimento a Sursee.

Il campione ticinese ha dominato i 200m delfino, “cancellando” Jérémy Desplanches nelle qualificazioni (nuotate in 1’51”57, 2”4 meglio del precedente limite) e poi migliorando sé stesso nella gara per il titolo, vinta in 1’51”18.

Un titolo svizzero, nel Canton Lucerna, lo ha conquistato pure Elia Riva, della Mendrisiotto Nuoto, oro nei 1’500m stile libero.

Un argento, con primato cantonale nei 100 dorso, se lo è invece messo al collo Benjamin Pfeiffer (già campione nazionale venerdì nei 50 dorso), classe 2003 del A-club Swimming team Savosa Capriasca. Il ticinese ha nuotato in 52”88, concludendo solo alle spalle dello zurighese Fabian Kempf.

Keystone, archivio