Sconfitte per Lugano Tigers e Spinelli Massagno

LUGANO/NYON - Prima sconfitta stagionale per la Spinelli Massagno, "scivolata" al secondo posto in classifica. Dopo sei vittorie in altrettante gare, la squadra di Gubitosa è caduta sul parquet del Nyon malgrado i 23 punti totalizzati da Vernon Taylor e i 18 da Isaiah Williams. Al termine di una partita intensa, i romandi si sono imposti per 78-76.

Nulla da fare neppure per i Lugano Tigers, al loro quarto ko di fila. All'Elvetico i Tigers - nonostante una buona prova - sono usciti battuti per 67-63 dai Lions di Ginevra. Ai ticinesi non sono bastati i 26 punti messi a referto da Robertson.

Ti-press (Davide Agosta)