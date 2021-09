Spezzato il sogno di Nole, il russo vince gli US Open

NEW YORK - Un sensazionale Daniil Medvedev ha letteralmente azzerato Novak Djokovic nella finale (a senso unico) degli US Open, spezzando il sogno del serbo di centrare il Grande Slam.

Protagonista di una partita perfetta al cospetto di un Nole parso nervosissimo - con ogni probabilità "disturbato" dall'enorme pressione derivante dalla posta in gioco - il russo è riuscito a mettere in bacheca il suo primo Major in carriera (dopo due finali perse). L'ultimo atto del torneo di New York, durato 2h16', si è concluso sul 6-4, 6-4, 6-4.

Con questa sconfitta, il serbo ha mancato sul più bello la grande occasione - forse irripetibile - di vincere tutti i tornei Slam in un'unica stagione, impresa riuscita nell'era Open solamente a Rod Laver nel 1969.

Inoltre, il numero 1 al mondo non è riuscito a salire a quota 21 Major, staccando Federer e Nadal fermi a quota 20.

keystone-sda.ch / STF (John Minchillo)