US Open, Belinda Bencic vola agli ottavi

NEW YORK - Perfettamente a suo agio sul cemento di New York, Belinda Bencic (Wta 12) si è qualificata agevolmente per gli ottavi di finale degli US Open. L'elvetica, efficace nei suoi colpi e lucida nei momenti chiave, si è sbarazzata con un secco 6-2, 6-4 della statunitense Jessica Pegula (Wta 25).

Sempre in controllo del match, la 24enne sangallese ha di fatto dominato la rivale, costantemente sotto pressione e costretta ad arrendersi in 1h14'.

La Bencic, che sin qui non ha concesso nemmeno un set alle rivali, se la vedrà nel prossimo turno con la vincente del match che oppone l'estone Anett Kontaveit alla polacca Iga Swiatek.

keystone-sda.ch / STF (Seth Wenig)