Jeanette Zacarias Zapata è crollata sul ring

MONTREAL - Una tragedia ha scosso il mondo della boxe. La 18enne Jeanette Zacarias Zapata non ce l’ha fatta: non si è mai ripresa dopo il crollo avuto nel quarto round del match contro Marie Pier Houle. Messa ko dalla canadese nel corso del GVM Gala International di Montreal, una volta finita al tappeto la giovane messicana è stata preda delle convulsioni. Immediatamente trasportata in ospedale, non ha mai ripreso conoscenza e le sue condizioni sono drammaticamente peggiorate nel corso dei successivi cinque giorni, fino al tristissimo epilogo.

"La boxe è il nostro lavoro, la nostra passione - ha scritto sui social l’affranta Marie Pier Houle - ma comporta dei pericoli. Mai e poi mai ho avuto l'intenzione di ferire seriamente un avversario".