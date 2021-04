Armstrong: motorino nella bici? Nuovi (inquietanti) dettagli

PARIGI - Ma davvero Lance Armstrong utilizzava un motorino per andare più veloce e per fare incetta di vittorie? Le clamorose indiscrezioni uscite negli ultimi giorni hanno portato diversi esperti in materia a indagare mediante in particolare dei filmati.

Come nel caso del giornalista francese Antoine Vayer il quale - come riporta Mundo Deportivo - ha raccolto diversi video in cui il corridore statunitense tocca la parte posteriore della sella. Immediatamente dopo quel gesto, si nota come la sua velocità aumenti.

Ma quali sono i dettagli di questo dispositivo? 800 grammi di peso, composto da un motore che produrrebbe 500W di potenza e da una batteria che si inserirebbe dentro la borraccia usata dai ciclisti.

Come spiegato da Harry Gibbings (produttore di questi dispositivi) l'"aggeggio" si alimenta con la pedalata di chi sta in sella: «Non è come andare in moto. Devi lavorare sodo per farlo funzionare», le sue parole.

Imago