«Ci credo ancora, andrò all'attacco»

LENZERHEIDE - Anche l'ultimo Super-G maschile stagionale - sulle nevi di Lenzerheide - è stato annullato (dopo la Discesa), così le speranze di Marco Odermatt di vincere la classifica generale sono diminuite.

A due gare dal termine - uno Slalom e un Gigante - il 23enne rossocrociato occupa infatti la seconda posizione assoluta (1'069 punti), 31 lunghezze di ritardo dal leader Alexis Pinturault (1'100). «Ci credo ancora e sabato andrò all'attacco», ha dichiarato proprio Odermatt a "20minutes". «Ho ancora due obiettivi personali, il globo in Gigante e quello in CdM. A causa delle ultime due gare cancellate però, il primo posto nella classifica generale si è allontanato. Se dovessi vincere il Gigante di sabato, mi resterebbe una piccola possibilità e a quel punto - anche se non sarebbe per niente evidente - prenderei parte anche allo Slalom del giorno seguente. L'ultimo al quale ho partecipato risale al 2018 in occasione dei campionati svizzeri di Meiringen. Non posso dire di avere un buon livello. Il Team Event di venerdì? Credo che le gare individuali debbano avere la priorità. È un peccato ma ci sono molti fattori che entrano in gioco nel regolamento(...)».

keystone-sda.ch / STF (JEAN-CHRISTOPHE BOTT)