La gioia di Federer: «Il ginocchio ha retto bene»

DOHA - Com'è andata la prima fatica di Roger Federer dopo 13 mesi senza partite? La risposta è arrivata dal diretto interessato che, a margine del duello con Evans, ha spiegato che tutto è andato per il meglio.

«Mi sono sentito molto bene e rilassato la sera prima del match. Ho iniziato a pensare alla partita questa mattina e a sentire nuovamente la tensione del match. Non ero preoccupato ma eccitato sì. In allenamento ho avvertito non fosse un giorno qualsiasi e, quindi, ho dato più peso ai feedback dell’allenamento rispetto al solito. Sono contento del modo in cui ho giocato».

E il ginocchio - operato due volte negli ultimi mesi - che risposte ha dato? «Non ho avuto problemi quando sono andato a servire. Poi in partita stressi il corpo molto di più, però ripeto sono contento di aver fornito una bella prestazione».

