Gigante Lara Gut-Behrami: un altro oro per lei ai Mondiali

CORTINA D'AMPEZZO - Dopo la medaglia d'oro in Super-G e il bronzo colto in Discesa, Lara Gut-Behrami ha conquistato la terza medaglia personale ai Mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo. La ticinese si è laureata campionessa del mondo anche nel Gigante, salendo di conseguenza per la seconda volta sul gradino più alto del podio a questa rassegna iridata.

Per la cronaca la sciatrice di Comano (2'30''66) - terza dopo la prima manche - ha prevalso di soli due centesimi sulla statunitense Mikaela Shiffrin e di nove sull'austriaca Katharina Liensberger. La 29enne ha così riportato in alto la Svizzera femminile in questa disciplina a un Mondiale, vent'anni dopo l'affermazione di Sonia Nef a St. Anton (2001).

Per quanto riguarda le altre atlete elvetiche da segnalare l'ottavo rango di Wendy Holdener (+1''68), l'11esimo di Michelle Gisin (+1''81) e il 18esimo di Corinne Suter (+4''14).

Per la delegazione rossocrociata si tratta della nona medaglia complessiva (tre ori, un argento e cinque bronzi).

