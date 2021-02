Slam amaro

MELBOURNE - Non ci sono più rappresentanti rossocrociati agli Australian Open. L’ultima, Belinda Bencic, ha fallito la qualificazione agli ottavi di finale facendosi infilare 6-2, 6-1 da Elise Mertens.

Tra la svizzera e la belga non c’è mai stata partita, con la seconda subito padrona del campo (il primo di cinque break è arrivato al terzo game) e solidissima al servizio. Mezz'ora per il primo set, tre minuti in più per il secondo, e la pratica è stata risolta, con la numero 16 della classifica WTA che ha guadagnato la sfida - con vista sui quarti - alla ceca Karolina Muchova.

keystone-sda.ch / STR (Andy Brownbill)