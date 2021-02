Djokovic trema ma passa in cinque set. Spettatori costretti ad andare a casa nel bel mezzo della partita

MELBOURNE - Ha incontrato molte più difficoltà del previsto Novak Djokovic (Atp 1), che ha dovuto ricorrere al quinto set per sbarazzarsi dell'americano Taylor Fritz (31). In avanti due set a zero, il serbo - anche a causa di alcuni problemi fisici causati da una caduta nel corso della terza frazione - si è infine imposto 7-6 (1), 6-4, 3-6, 4-6, 6-2 qualificandosi per gli ottavi nei quali incrocerà la racchetta con Milos Raonic (14).

Da notare che l'incontro è stato sospeso attorno alle 23.30 australiane per permettere agli spettatori di lasciare l'impianto, dato che a mezzanotte è scattato il mini-lockdown imposto dalle autorità in seguito ad alcuni casi di coronavirus.

Dal canto suo Dominic Thiem (3) ha confezionato una grande rimonta nei 1/16 di finale del Major australiano. L'austriaco, protagonista di un avvio di gara in sordina, ha ribaltato il beniamino di casa Nick Kyrgios (47) battendolo per 4-6, 4-6, 6-3, 6-4, 6-4. Agli ottavi il 27enne, vincitore degli ultimi US Open, se la vedrà con il bulgaro Grigor Dimitrov (21).

In campo femminile successi per Serena Williams (7-6, 6-2 sulla russa Potapova), Naomi Osaka (6-3, 6-2 sulla tunisina Jabeur) e Simona Halep (6-1, 6-3 sulla russa Kudermetova).

Ricordiamo che nei 1/16 di finale Belinda Bencic (Wta 12) - ultima rappresentante svizzera ancora in lizza - dovrà vedersela con la belga Elise Mertens, numero 16 della classifica Wta.

