Melbourne, tornei nelle grinfie del coronavirus

TENNIS - Brutte notizie arrivano da Melbourne, dove si stanno svolgendo i tornei di preparazione in vista degli Australian Open e circa 600 persone - tra atleti e addetti ai lavori - sono finite quest’oggi in quarantena.

La situazione si è generata a causa della positività al Covid di un lavoratore del Grand Hyatt Hotel, una delle principali strutture utilizzate dai giocatori.

In attesa dei tamponi - in programma domani - sono stati sospesi tutti gli incontri previsti al Melbourne Park. Domani, di conseguenza, non ci sarà nessuna partita. Tra gli atleti rossocrociati sarebbero dovuti scendere in campo Stan Wawrinka e Belinda Bencic.

«Stiamo lavorando per facilitare le cose il più possibile - hanno spiegato gli organizzatori sui social. Giovedì non ci saranno partite a Melbourne Park, un calendario per i prossimi match sarà stilato prossimamente».

Ricordiamo che gli Australian Open - primo Slam dell’anno - sono in agenda dall’8 al 21 febbraio. «Al momento non c'è alcun impatto diretto sul torneo. Non c'è bisogno di allarmarsi o andare nel panico, abbiamo già dimostrato di saper gestire queste situazioni», ha spiegato Daniel Andrews, governatore dello Stato di Victoria.

