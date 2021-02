Federer giocherà il torneo di Doha. Melbourne: Laaksonen subito ko

MELBOURNE - In campo a Melbourne nel primo turno del Great Ocean Road Open - uno dei tornei di “preparazione” in vista degli imminenti Australian Open -, il rossocrociato Henri Laaksonen (Atp 136) è caduto al cospetto di Sam Querrey (Atp 51).

L'elvetico di origini finlandesi, capace di vincere il primo set e condurre le danze nel tie break del secondo - dove era avanti 4-1 -, ha subito la feroce rimonta del bombardiere statunitense finendo ko 6-4, (5)6-7, 0-6 in 1h51'.

Nel frattempo gli appassionati di tutto il mondo possono rallegrarsi e iniziare il conto alla rovescia. Roger Federer, che non gioca una partita ufficiale dal gennaio 2020, farà il suo grande ritorno in campo in occasione del torneo ATP 250 in programma a Doha (8-13 marzo).

King Roger, reduce da due operazioni al ginocchio destro che lo hanno costretto a un lungo stop, lo ha annunciato in un'intervista alla "Srf".

Imago