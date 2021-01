Wawrinka: «Covid-19? Sono stato davvero male»

MELBOURNE - Nella giornata di ieri Stan Wawrinka ha dichiarato di aver contratto il Covid-19 nel mese di dicembre e di essere sulla via del recupero. Oggi ha invece spiegato come ha vissuto la situazione.

«Sto cercando di tornare al 100%», ha raccontato l'elvetico a "The Australian Financial Review". «Sono risultato positivo a Natale e di conseguenza sono restato chiuso in casa per dieci giorni, perdendo completamente tutto il lavoro svolto durante la off-season. Nei primi cinque giorni sono stato davvero male, ma i sintomi rimangono e ci si sente stanchi ogni giorno. Per qualche settimana la situazione non cambia e non si capiscono le ragioni. Non è stata una bella esperienza, ho vissuto un periodo difficile a casa. Sto iniziando soltanto adesso a sentirmi meglio, ma questo virus può colpire gravemente chiunque ed è importante essere molto prudenti. Melbourne? Mi sono potuto allenare tutti i giorni uscendo per cinque ore. La preparazione è quindi andata bene, l'organizzazione ha fatto un lavoro enorme. Non vedo l’ora di giocare e di provare di nuovo questa sensazione di stress e di emozione nello stesso momento. Sono qui per questo e ne sono molto felice».