Beffa a Djokovic possibile e vicina

ROTTERDAM - L’obiettivo numero uno è, in questo momento, fare bene agli Australian Open. Anzi, rimanere in salute per avere così la possibilità di prendere parte al primo Slam dell’anno. Poi, compatibilmente con l’evoluzione della pandemia, Rafa Nadal penserà all’Europa. A un torneo che potrebbe regalargli la leadership nella classifica ATP.

Il maiorchino ha accettato l’invito degli organizzatori della kermesse di Rotterdam (1-7 marzo) dove, sorprese permettendo, potrebbe superare Nole Djokovic diventando il numero uno al mondo.

«Giuro che non lo sapevo - ha raccontato il mancino di Manacor ai microfoni di ESPN - In passato pensavo a queste possibilità ma negli ultimi tempi è tutto cambiato: la vetta della graduatoria non è per me fondamentale. Giocherò a Rotterdam perché il torneo di Indian Wells non si disputerà; solo per quello. Se tornerò numero uno? Sarò felice, ma punto ai risultati...».

