Cortina blindata

CORTINA D’AMPEZZO - I Mondiali di sci di Cortina d’Ampezzo si faranno ma saranno molto, molto diversi da come tutti se li immaginavano.

Per “salvare” lo sport ma, contemporaneamente, garantire la sicurezza massima durante la pandemia, il Governo italiano ha deciso che la rassegna iridata (in programma dall’8 al 21 febbraio) dovrà essere a porte chiuse. I tifosi saranno tenuti alla larga dalle piste e gli stessi atleti potranno trattenersi in città solo per lo stretto necessario. Lo scorso anno le finali di CdM, programmate proprio nella località bellunese, furono cancellate.