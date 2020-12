I Tigers travolgono il Boncourt

BONCOURT - Continua la serie positiva del Lugano, che sul parquet del Boncourt ha infilato la terza vittoria consecutiva.

Successo convincente quello dei Tigers, che hanno fatto corsa in testa fin dalle prime battute imponendosi infine con un netto 110-77 (58-33). Per i ticinesi in grande evidenza lo statunitense Minnie, autore di 25 punti.

In classifica i Tigers di Cabibbo si trovano ora nei piani alti con 12 punti in 8 match, gli stessi della capolista Ginevra che ha però giocato due incontri in meno.

TiPress/archivio