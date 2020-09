Egan Bernal abbandona il Tour de France

Egan Bernal, leader della Ineos, getta la spugna. In grande difficoltà nelle ultime due tappe e scivolato lontanissimo in classifica (+19’04” da Roglic), il colombiano ha deciso insieme al suo Team di abbandonare il Tour 2020. Il vincitore della scorsa edizione non ha preso il via della 17esima tappa, che porterà la carovana da Grenoble a Meribel-Col de la Loze dopo 170 chilometri durissimi.

«Non è ovviamente il modo in cui volevo concludere il Tour de France, ma concordo con il Team che sia la decisione giusta in queste circostanze - ha detto Bernal che negli scorsi giorni aveva lamentato dei problemi alla schiena e a un ginocchio - Ho grande rispetto per questa corsa e non vedo l’ora di tornarci in futuro».