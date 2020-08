NBA: dopo il boicottaggio, si torna a giocare

NEW YORK - I giocatori NBA torneranno in campo nel fine settimana.

Nella mattinata americana le parti si sono riunite per cercare di trovare una soluzione dopo che i Milwaukee Bucks si erano rifiutati di giocare inviando un segnale di solidarietà a Jacob Blake, 29enne afroamericano rimasto paralizzato dalla vita in giù a causa di ripetuti colpi d’arma da fuoco scagliati da alcuni poliziotti.

Le tre gare previste per questa sera verranno anch'esse rimandate: la data individuata per tornare a giocare sarebbe quella di domani. Il nuovo calendario non è ancora stato ufficializzato.

Le proteste dei giocatori non sono comunque da considerarsi finite, ma verranno portate avanti sotto altre forme.

Questo il Tweet di LeBron James: “Il cambiamento non succede semplicemente con le parole. Succede con le azioni e deve succede ora. Per i bambini delle mie scuole, per tutti i bambini e le comunità di tutto il paese, dobbiamo essere noi a fare la differenza. Insieme".

