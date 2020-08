Djokovic soffre ma avanza: «Il collo mi ha dato fastidio»

NEW YORK - L'atteso ritorno in campo di Novak Djokovic - al primo match ufficiale dopo lo stop per pandemia e le mille polemiche dell'Adria Tour -, è sfociato in un successo in due set nel secondo turno del torneo di Cincinnati.

Il serbo, di scena sui campi del Billie Jean King National Center di Flushing Meadows, ha piegato 7-6(2),6-4 il lituano Ricardas Berankis (72). Da segnalare che Nole ha accusato dei problemi muscolari al collo e chiamato un medical time out alla fine del primo set. «Oggi il collo mi ha dato fastidio, anche per questo ho commesso molti doppi falli. Non sono ancora al massimo, ma va meglio: i fisioterapisti stanno facendo il possibile», ha commentato nel post partita.

Tra le altre sfide della notte da sottolineare il successo in 2h30' di Andy Murray, che ha superato 6-3, 3-6, 7-5 il tedesco Alexander Zverev (Atp 7).

Già out Dominic Thiem, Atp 3 affondato con un netto 6-2, 6-1 da Filip Krajinovic.

keystone-sda.ch / STF (JASON SZENES)