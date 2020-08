I due campioni accantonati da Ineos

NIZZA - Clamoroso a Nizza, dove tra dieci giorni scatterà l’edizione 2020 del Tour de France: Chris Froome e Geraint Thomas sono stati “accantonati” dal team Ineos.

La squadra britannica, l’ex Sky, ha deciso di “panchinare” i suoi due capitani, le cui condizioni sono state giudicate non sufficientemente buone per lasciare il segno sulle strade francesi. Al posto di campioni capaci, in carriera, di imporsi in totale cinque volte nella Grande Boucle (4 il 35enne, 1 il 34enne), Ineos ha scelto di puntare su Egan Bernal e Richard Carapaz.

