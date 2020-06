Taylor Slover al Lugano

LUGANO - Ecco il forte attaccante di posto quattro per il Volley Lugano: si tratta di Taylor Slover.

In una squadra che giorno dopo giorno ha preso sempre più forma - tra conferme, rinnovi e nuovi arrivi - vi era grande attesa per la nuova attaccante di posto quattro. Reduce da un'ottima stagione in Finlandia, dove era approdata dalla NCAA, giunge in Ticino l'americana Taylor Slover, 23 anni, 185 cm, pronta a dare un importante contributo alla squadra per la stagione 2020/2021.

"Era la giocatrice che cercavamo: Taylor è un attaccante forte, grande lavoratrice e con spiccate doti di leader", le parole del d.s. Toma.