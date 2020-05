SAGNO - Niente più ginnastica. A soli 22 anni Ilaria Käslin ha deciso di chiudere la propria carriera.

«Negli ultimi mesi ho notato che la mia passione e motivazione per la ginnastica non sono più forti come negli anni precedenti», ha spiegato la momò. Tra i grandi risultati raggiunti in carriera senza dubbio i tre bronzi conquistati ai Campionati europei.

Hanno deciso di lasciare l'attività agonistica anche Thea Brogli, Fabienne Studer e Marco Rizzo.