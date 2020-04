Nonna "Flo" non conosce sosta: a 85 anni salta (ancora) con l'asta

Florence "Flo" Meiler è diventata una stella negli Stati Uniti, dal momento che ha imparato a saltare con l'asta soltanto all'età di 65 anni. Attualmente la donna - appassionata di atletica leggera - ne ha 85 e sono vent'anni che pratica senza sosta questa disciplina.

In tutto questo tempo l'85enne ha vinto moltissime medaglie, dato che pratica per esempio anche il salto in lungo, salto triplo, i 60m, i 60m siepi e gli 800m. Nel suo palmares può annoverare anche il record del mondo nella staffetta 4x200m fra le persone con più di 80 anni.

In basso al testo il video pubblicato di Nonna Flo su Twitter con le sue prestazioni.

"I just love it because it's challenging," says 84-year-old Flo Meiler, who is competing at these World Masters Athletics events:

- Pole vault (her favorite)

- Long jump

- Triple jump

- 60-meter run

- 60-meter hurdles

- 800-meter run

- Pentathlon#WMACI2019 #torun2019 @WMA_admin pic.twitter.com/ZEDvjJTcsw