Con le dovute precauzioni anche lo sport si rimette in moto

CHENGDU - Che in Cina ormai da qualche giorno si veda la luce in fondo al tunnel è risaputo. Un'altra dimostrazione giunge dalla Panda Mini Marathon di Chengdu, alla quale hanno preso parte 1'000 podisti.

Gli organizzatori dell'evento - il primo ufficiale a livello sportivo dopo la crisi legata al Covid-19 - hanno dovuto mettere in azione diverse misure per evitare nuovi contagi. Sono stati creati 10 gruppi da 100 persone e a tutti i partecipanti è stata misurata la febbre prima della partenza. Non da ultimo è stato richiesto a tutti d'indossare la mascherina.

Una bella dimostrazione di come il paese stia pian piano ripartendo. Con le giuste precauzioni. Un incoraggiamento per quei paesi - come la nostra amata Svizzera - che è ancora nel pieno dell'emergenza.