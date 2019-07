Pinot non si dà pace: «Cosa ho fatto per meritarmi questo?»

PARIGI (Francia) - Ritiratosi nel corso della 19esima tappa per una lesione muscolare a una coscia, Thibaut Pinot ha perso una grande occasione per provare a vincere il Tour de France. Il ciclista francese è triste per essere stato costretto ad abbandonare la Grande Boucle, ma non vede l'ora di poter tornare in pista.

«Non so che cosa mi riserverà il seguito della stagione, ma posso dire con certezza che parteciperò alla prossima edizione del Tour de France», ha analizzato proprio Pinot. «Lascio il Tour con le lacrime agli occhi e ho molti pensieri che mi passano per la testa. Cosa ho fatto per meritarmi questo? Penso alla mia squadra, alla mia famiglia e ai miei tifosi che mi hanno regalato brividi e una forza incredibile in queste tre settimane(...)».

keystone-sda.ch/STF (Thibault Camus)