Grandi problemi e piccole soluzioni

È pur vero che anche in passato la canicola si è fatta sentire, ma ci ricordiamo di periodi brevi e, certamente, non all'inizio dell'estate. Quest'anno non ci siamo fatti mancare nulla: neve zero, caldo e siccità invernali a cui hanno fatto seguito condizioni simili, riportate alla stagione estiva. La mancanza di acqua è ormai l'argomento del giorno e perfino i politici più recalcitranti cominciano a grattarsi la testa, immaginando possibili argomenti elettorali legati al clima. Ma al clima di queste bazzecole importa ben poco: i cambiamenti stanno ormai influenzando l'economia continentale e planetaria. Gli incendi interessano intere nazioni, i raccolti sono distrutti, i parassiti, non decimati dal freddo invernale, stanno facendo strage nei campi. Nel nostro piccolo possiamo fare relativamente poco per cambiare la situazione generale, ma possiamo tentare di gestire al meglio le nostre risorse. L'acqua, questa ricchezza data per scontata fino a qualche mese fa e ora diventata preziosa come e più dell'oro, deve essere tutelata in ogni modo. Le nostre fonti di approvvigionamento non sono invulnerabili e occorre assolutamente cambiare la politica della loro protezione.