Grazie ai volontari… e un paio di raccomandazioni

In questi tempi grami di pandemia tante persone si danno da fare per gli altri. Non solo a titolo professionale, ma anche come volontari.

Quasi due settimane fa il Consiglio di Stato ha emanato il divieto di fare la spesa per gli “over 65”. Sulla tenuta nel tempo di questo divieto - che non ha una base legale ed il cui valore può al massimo essere quello di un’esortazione - sono aperte le scommesse.

Al di là del divieto, se gli anziani restano in casa, per il loro bene, è meglio.

Dall’introduzione del divieto di spesa per chi ha più di 65 anni i volontari della spesa, che si recano a fare acquisti per gli anziani o per gli invalidi, sono diventati fondamentali.

I volontari possono essere inquadrati in associazioni riconosciute, che si mettono a disposizione dei rispettivi Comuni, i quali coordinano le richieste di spesa a domicilio.

Ma ci sono anche tanti cittadini che - magari non potendo lavorare - si sono messi a disposizione delle associazioni; oppure, in modo più informale, di vicini e conoscenti.

Un paio di raccomandazioni sembrano tuttavia opportune: