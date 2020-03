In una società latina, fatta di legami forti e amichevole fra tutti noi, chiedere la distanza sociale, la rinuncia a strette di mano e abbracci, qualche giorno fa ci sembrava un’esagerazione. Poi con il trascorrere dei giorni e con la pandemia che si è presentata con forza anche in Ticino, le prospettive sono davvero cambiate. Stare a casa, proteggere le fasce a rischio, non farsi prendere dal panico ma comportarsi in modo responsabile seguendo le indicazioni delle autorità è veramente l’unico modo che abbiamo per proteggerci da un virus molto pericoloso.Non pensiamo che a esserne colpiti sono solo gli anziani già indeboliti. Il covid-19 colpisce tutti e numerosi sono i pazienti in cure intense giovani e di mezza età.

Stiamo a casa, state a casa, uscite solo se veramente non potete farne a meno. Non riversatevi nei negozi facendo scorte di beni di prima necessità: viviamo in uno Stato civile e moderno dove le scorte non finiranno. C’è cibo per tutti e ce ne sarà fino alla fine di questa crisi, anche se sarà lunga. Il mio pensiero va a tutte le persone che lavorano nei punti nevralgici della nostra società: personale sanitario, enti di pronto intervento, addetti alla vendita, militari, protezione civile e tutti quelli che si prodigano per la produzione di ciò che serve a tutti. Dobbiamo avere rispetto di tutti e di noi stessi. Dobbiamo rispettare alla lettera le indicazioni delle autorità che si occupano di noi, della nostra sicurezza e del nostro futuro. Grazie a chi ogni giorno, ogni ora, lavora per noi!

Buona permanenza in casa!