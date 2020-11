«Non voglio più interpretare personaggi etero»

LOS ANGELES - Wentworth Miller non rivestirà i panni di Michael Scofield, il protagonista delle serie tv di Fox "Prison Break".

L'attore ha messo fine alle voci su una potenziale sesta stagione dello show, comunicando ai fan tramite Instagram di aver rinunciato «ufficialmente» al ruolo. Il motivo è semplice: Miller, che nel 2013 ha fatto coming out, ha spiegato di «non voler più interpretare personaggi etero».

«Così. Niente più Michael. Se sei un fan dello show e speravi in altre stagioni... Capisco che sia deludente. Sono dispiaciuto». Alcuni utenti dei social hanno reagito negativamente, tanto che il 48enne ha annunciato che presto disabiliterà i commenti.

I colleghi, invece, lo appoggiano nella sua decisione. «È stato divertente amico» ha dichiarato Dominic Purcell, che nella serie interpretava il fratello di Miller. «Sostengono pienamente e capisco il tuo ragionamento. Sono lieto che tu abbia preso questa decisione per la tua salute e per la tua verità. Sarah Wayne Callies, che interpretava la dottoressa amata dal personaggio di Miller, ha aggiunto: «Con gratitudine per tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme, e con profondo affetto, esprimo il mio sostegno per quella scelta».