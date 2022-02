Il rendimento delle azioni in Svizzera è stato decisamente migliore di quello delle obbligazioni

ZURIGO - Le azioni hanno battuto le obbligazioni anche nel 2021: il rendimento delle prime in Svizzera è stato del 23% a livello nominale (+21% reale, cioè tenendo conto dell'inflazione), a fronte del -1,8% (-3,3%) delle seconde.

Per il mercato azionario il 2021 è stato un «anno eccellente», afferma la banca privata Pictet, che al tema dedica oggi la tradizionale analisi periodica. In epoca recente solo il 2013 e il 2019 sono stati migliori. Si è trattato inoltre del 19esimo anno più dinamico dal 1926, momento in cui l'istituto fa cominciare la sua osservazione. Nel periodo in questione il rendimento medio annuo delle azioni è stato dell'8,0% (nominale) e del 5,9% (reale).

Per le obbligazioni il 2021 è invece stato il terzo peggior anno, Dal 1926 la performance media annua è del 4,1%, la metà di quella delle azioni.