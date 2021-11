Décathlon richiama un giubbotto di salvataggio per pericolo di annegamento

BERNA - In collaborazione con l'Ufficio prevenzioni infortuni (UPI) Décathlon richiama il giubbotto di salvataggio “LJ 150N + RETTUNGSWESTE GURTSYSTEM NEU” della marca «Tribord» per pericolo d'infortunio. I clienti riceveranno il rimborso del prezzo d'acquisto.

Perché questi prodotti sono pericolosi?

C'è il rischio che l’imbracatura possa cedere in caso di caduta in acqua, non garantendo più la sicurezza.

Di quali prodotti si tratta?

Il richiamo riguarda il giubbotto di salvataggio “LJ 150N + RETTUNGSWESTE GURTSYSTEM NEU” della marca Tribord con il numero di serie 4271334 (v. foto allegata), venduto tra il 12 aprile e il 27 agosto 2021.

Come devono comportarsi i consumatori?

I consumatori in possesso di uno dei giubbotti in questione sono pregati di non utilizzarlo più e di riportarlo al negozio Décathlon più vicino, dove riceveranno il rimborso del prezzo d'acquisto.