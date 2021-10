Galaxus approda in Austria

VIENNA - Galaxus si espande in Austria: ora anche i clienti da Bregenz a Eisenstadt possono fare acquisti presso il leader di e-commerce svizzero.

L'assortimento di mezzo milione di prodotti, comprende le categorie "IT + Multimedia", "Ufficio", "Per la casa", "Giocattoli", "Faidaté + Giardino", "Bellezza + Salute", "Erotismo". In seguito verranno introdotte altre categorie di prodotti. Le spedizioni degli ordini Galaxus partiranno dal magazzino di Krefeld, in Germania, o da fornitori diretti. La consegna viene effettuata entro due giorni a qualsiasi indirizzo in Austria, si legge nel comunicato stampa.

Per quanto riguarda la sostenibilità, le emissioni di CO₂ e lo sviluppo dei prezzi, Galaxus punta alla trasparenza. Oltre a molte altre informazioni, il grande magazzino online mostra i dati relativi alle emissioni di gas serra di tutti i prodotti. Il modello tiene conto dell'intera catena del valore, dall'estrazione delle materie prime, alla produzione, fino alla consegna ai clienti. Chi volesse fare acquisti a emissioni zero può compensarle offrendo un contributo volontario alla cassa. In Germania e in Svizzera, circa un acquisto su dieci viene compensato. Galaxus fornisce ai suoi clienti anche i filtri necessari per facilitare la ricerca dei prodotti con sigilli di qualità come "Fairtrade" o "FSC".

«Conquisteremo la fiducia degli acquirenti online anche in Austria con il nostro concetto e costruiremo una rete di clienti grazie alla Community», spiega Florian Teuteberg, Ceo e co-fondatore di Digitec Galaxus. «Inizieremo con molta umiltà, perché possiamo imparare molto dai nostri vicini – i padroni di casa campioni del mondo – in termini di servizi». Gli obiettivi di Galaxus sono certamente ambiziosi: «Vogliamo entrare nella top 5 del commercio online austriaco». In Svizzera, Digitec Galaxus ha raggiunto l'anno scorso un fatturato di 1,83 miliardi di franchi.