La Posta svizzera resta «la migliore al mondo»

BERNA - Per il quinto anno consecutivo, in Svizzera possiamo dire di avere la «migliore Posta al mondo». A rivelarlo è lo studio annuale condotto dall’Unione postale universale (UPU) e pubblicato in occasione della Giornata Mondiale della Posta di domani.

Tra i criteri di valutazione figurano l’affidabilità dell’azienda postale nel suo paese, la rete di relazioni internazionali, la rilevanza dei suoi prodotti per la popolazione in questione, ma anche il grado di innovazione e di sostenibilità. E alla luce di questi il Gigante giallo si è confermato saldamente sul gradino più alto del podio, occupato in pianta stabile ormai dal 2017, davanti a Germania e Austria, rispettivamente al secondo e terzo posto.

Il riconoscimento sarà consegnato oggi a Berna, presso la sede centrale dell'UPU, al responsabile Servizi logistici della Posta Johannes Cramer. Il CEO Roberto Cirillo ha invece pubblicato un video messaggio a tutte le collaboratrici e i collaboratori del Gigante giallo. «La professionalità che dimostrate quotidianamente nei vostri settori di attività trova in questa sede pieno riconoscimento. Ogni giorno, attraverso il vostro lavoro, attraverso lo svolgimento delle vostre attività, assicurate la rilevanza della nostra missione per milioni di persone e per la nostra economia. Tutti i giorni, siete il motore di una Svizzera moderna!».