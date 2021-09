Terra 360, da ABB quella che potrebbe essere la stazione di ricarica più veloce al mondo

ZURIGO - ABB lancia quella che sostiene essere la stazione di ricarica per veicoli elettrici più veloce al mondo: permette di caricare un'autonomia di 100 chilometri in meno di tre minuti, indica oggi il gruppo tecnologico. In un massimo di 15 minuti viene rifornito pienamente qualunque veicolo.

Con i governi di tutto il mondo che puntano su politiche che favoriscono i veicoli elettrici la domanda d'infrastrutture di ricarica, in particolare di stazioni veloci, convenienti e facili da usare, è più alta che mai, afferma Frank Muehlon, responsabilità della divisione mobilità elettrica di ABB, citato in un comunicato.

La novità lanciata oggi si chiama Terra 360 e ha una struttura modulare che permette di rifornire simultaneamente sino a quattro vetture, furgoni o camion con una distribuzione dinamica della potenza. Sarà disponibile dalla fine del 2021 in Europa e dall'anno successivo negli Stati Uniti, in America Latina e in Asia. Il nuovo prodotto conferma la forte presenza della società nel segmento di mercato in questione: il gruppo è infatti attivo nel campo della mobilità elettrica dal 2010 e finora ha venduto oltre 460'000 stazioni di ricarica in 88 paesi.

Più in generale, ABB è una delle più grandi industrie svizzere: opera in vari campi che vanno dalla robotica all'energia, passando dall'automazione. A livello mondiale l'azienda - nata nel 1988 dalla fusione fra la svedese ASEA e l'argoviese Brown, Boveri & Cie (BBC), con radici che hanno più di 130 anni - impiega 105'000 dipendenti in oltre 100 paesi.