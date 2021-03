Perdite dagli USA: Credit Suisse crolla in borsa

Giornalista in formazione

elaborata da Robert Krcmar Giornalista in formazione

ZURIGO - Credit Suisse ha affermato di aver riportato «perdite molto significative» a causa della crisi che ha colpito l'hedge fund americano Archegos. In borsa, il titolo del colosso elvetico sta crollando: nella prima ora di contrattazioni è arrivato a perdere oltre il 14%.

In un comunicato odierno la banca ha spiegato - insieme ad altri istituti - che non è ancora possibile quantificare l'impatto negativo della situazione, e che maggiori dettagli saranno comunicati a tempo debito.

Credit Suisse parla di un «importante hedge fund americano», senza citarne il nome, che non può più soddisfare le richieste. Secondo i media economici internazionali, però, il fondo speculativo in questione sarebbe Archegos Capital Management, fondato dal finanziere Bill Hwang, che sarebbe finito in crisi a causa di una serie di scommesse perse che hanno spinto le banche creditrici a chiedere di ricostituire i margini a garanzia dei suoi investimenti.

Le difficoltà di Archegos stanno ora avendo un effetto domino sulle banche: oltre a CS, anche la giapponese Nomura ha parlato di un "evento" negli Usa che ha provocato un'ingente perdita: anche in questo caso non è stato fatto il nome del fondo, ma gli investitori si sono affrettati a vendere l'azione Nomura, che a Tokyo ha chiuso oggi in perdita del 16%.

Si tratta della seconda débacle di Credit Suisse dopo il recente scivolone legato al gruppo d'investimento Greensill Capital, che ha causato un buco milionario nell'ultimo risultato d'esercizio ed è ben lungi dall'essere risolto.