Twitter, Elon Musk e due squadroni di avvocati

I "muscoli", oleati di tutto punto, sono esposti in bella mostra sul sito web della compagnia, che conta 29 uffici (dei quali uno anche a Zurigo) in 11 paesi di quattro continenti, per un totale di oltre 900 avvocati alle proprie dipendenze. E un claim che non si perde in tanti giri di parole. «Un processo è un gioco a somma zero. C'è un vincitore e un perdente. Noi sappiamo come vincere». Punto. E sull'ultima frase viene posta una particolare enfasi, completata dal dato di 86% di vittorie riportato poco sotto, dal "bottino" dei verdetti che oltrepassa i 70 miliardi di dollari e da una sezione dedicata alle vittorie in tribunale più pesanti. Tra le quali si contano 7 sentenze a nove cifre e 4 a dieci cifre. Come a voler ribadire: "Non ci nascondiamo".