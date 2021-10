Bolletta della luce: un aumento del 44% in un anno

MADRID - Il costo della bolletta della luce in Spagna è aumentato in media del 44% in un anno: lo confermano i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica (Ine) riferiti a settembre 2021 in rapporto con lo stesso mese del 2020. Rispetto a inizio anno, l'aumento medio della bolletta è del 40%.

Secondo l'Ine, il prezzo dell'elettricità è il primo dei fattori che ha portato l'inflazione al 4% a settembre, un dato che era già stato anticipato alla fine del mese scorso. In tal senso contribuisce anche l'aumento dei costi dei carburanti.

I nuovi dati dell'Ine arrivano mentre alla Camera dei deputati spagnola è in corso il dibattito su un discusso decreto del governo che ha come obiettivo limitare l'impatto del caro-prezzi dell'energia per famiglie e aziende.