Il Pakistan ha un nuovo premier: Shehbaz Sharif

ISLAMABAD - Shehbaz Sharif è stato oggi eletto nuovo Primo ministro del Pakistan.

L'Assemblea Nazionale, che ha ieri destituito il suo predecessore Imran Khan, ha votato a favore dell'elezione di Sharif con 174 voti a favore su 341 seggi. «Allah ha salvato il Pakistan oggi, grazie alle preghiere di milioni di pakistani», ha commentato il nuovo leader, come riportato dall'AFP. «Questa è la vittoria della rettitudine, il male è stato sconfitto».

La sessione è però stata boicottata dalla grande maggioranza dei deputati del partito dell'ex premier, il Pakistan Tehreek-e-Insaaf (il Movimento per la Giustizia del Pakistan). Imran Khan, lo ricordiamo, lo ha persino definito «un tirapiedi» degli Stati Uniti.

Il settantenne Shehbaz Sharif, leader della Lega Musulmana del Pakistan (PML-N), assumerà quindi il controllo del Paese con 220 milioni di abitanti. Sulla scena politica è conosciuto anche per essere il fratello minore di Nawaz Sharif, ex premier pakistano deposto nel 2017 per delle accuse di corruzione.

Non sarà facile il compito di Sharif, che dovrà formare un Governo velocemente in una situazione di divisione ed eterogeneità, in particolare per affrontare la sempre più devastante crisi economica.