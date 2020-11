«Diamoci una possibilità. È tempo che l'America guarisca»

La vittoria di Biden «è una buona sorpresa per gli Usa e per il mondo»

I cittadini di Wilmington nel Delaware sono scesi in piazza per festeggiare la vittoria di Biden.

Una cittadina in festa per "zio Joe": «L'alba di una nuova America»

WILMINGTON - «Non ci sono più stati blu o rossi, sarò il presidente di tutti». Parte da qui il percorso del nuovo presidente eletto degli Stati Uniti d'America. Nel suo discorso, Joe Biden ha detto chiaramente di voler essere un presidente che unisce invece che dividere, chiedendo agli americani di voltare pagina dalla «cupa era della demonizzazione».

«Per tutti quelli fra voi che hanno votato per il presidente Trump, posso capire la vostra delusione questa sera. Ho perso anch'io un paio di volte. Ora però diamoci una possibilità», ha detto Biden. «È tempo di gettarsi alle spalle l'aspra retorica, di abbassare la temperatura, di guardarci e ascoltarci di nuovo. E per andare avanti dobbiamo smettere di trattare i nostri rivali come nemici».

Il nuovo presidente eletto, che il prossimo 20 novembre compirà 78 anni, punta a riunificare il paese. «È tempo che l'America guarisca». E il suo obiettivo è quello di «restaurare l'anima dell'America, ricostruire la spina dorsale di questo Paese, il ceto medio, e rendere l'America di nuovo rispettata in tutto il mondo».

Quella di Wilmington non è stata una prima volta solo per Joe Biden, ma anche per la vice presidente eletta Kamala Harris. La prima vicepresidente donna. E la prima afroamericana. La (ormai) ex senatrice californiana ha ringraziato gli elettori, ricordando come la democrazia non vada mai data per scontato. «Con il vostro voto avete mandato un messaggio chiaro, avete scelto la speranza, l'unità, la decenza, la scienza e la verità».

Il passaggio più applaudito è stato però quello in cui ha evocato «le spalle» delle donne che l'hanno sorretta e le hanno permesso di raggiungere questo traguardo. Le donne che hanno combattuto per il diritto di voto. «Joe ha avuto l'audacia di spezzare una delle più grandi barriere del nostro paese». E ha assicurato: «Sarò la prima donna in questo incarico, ma non sarò l'ultima».

keystone-sda.ch / STF (Andrew Harnik)