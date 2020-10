Scintille tra Parigi e Ankara

PARIGI - La presidenza francese ha denunciato oggi le frasi giudicate "inaccettabili" del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, che ha messo in dubbio la "salute mentale" del suo omologo francese, Emmanuel Macron, a causa del suo atteggiamento nei confronti dei musulmani.

«Le frasi del presidente Erdogan - ha commentato l'Eliseo - sono inaccettabili».

«L'offesa e la volgarità non sono un metodo» prosegue poi la nota, «esigiamo che Erdogan cambi il corso della sua politica poiché essa è pericolosa da tutti i punti di vista. Non entriamo in polemiche inutili e non accettiamo gli insulti». È stato annunciato anche il richiamo dell'ambasciatore francese ad Ankara per consultazioni.

L'Eliseo, nella stessa occasione, ha sottolineato di aver «notato l'assenza di messaggi di condoglianze e di sostegno da parte del presidente turco dopo l'assassinio di Samuel Paty», l'insegnante decapitato una settimana fa in un attentato islamista fuori dalla sua scuola nella banlieue di Parigi.

L'Eliseo cita anche «dichiarazioni molto offensive» di Erdogan «in questi ultimi giorni, con particolare riguardo all'appello al boicottaggio dei prodotti francesi».