Quasi 2'000 miliardi per l'economia USA, l'ok della Camera

WASHINGTON - La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un piano da 1'900 miliardi per mitigare le conseguenze del Covid-19 sull'economia nazionale.

Lo riferiscono i quotidiani statunitensi.

Il pacchetto proposto da Joe Biden include più di 400 miliardi di dollari per combattere direttamente la pandemia: per accelerare la distribuzione dei vaccini e per riaprire in sicurezza la maggior parte delle scuole entro 100 giorni, riferisce il New York Times.

Altri 350 miliardi di dollari andranno invece a supportare i governi statali e locali, mentre 1'400 dollari saranno destinati direttamente ai cittadini statunitensi: sussidi di disoccupazione, assistenza e congedi.

Il voto ha però demarcato nuovamente la forte divisione tra repubblicani - dei quali nessuno ha votato a favore - e democratici. Secondo molti legislatori repubblicani il disegno di legge è troppo oneroso e contiene determinate disposizioni che non sono realmente correlate alla crisi del coronavirus.

La palla passa ora al Senato, «dove spero che venga trattato rapidamente, non abbiamo tempo da perdere», ha detto ieri Biden durante un briefing con la stampa. «Se agiamo ora - in modo deciso, rapido e coraggioso - possiamo finalmente rimettere in moto la nostra economia».