Intossicazioni alla festa del partito. L'ipotesi Ghb

Mercoledì sera il Partito Socialdemocratico tedesco ha tenuto una festa su invito. Circa mille persone hanno partecipato all'evento. Sul posto era presente anche Olaf Scholz, motivo per cui il Tiergarten era tenuto sotto stretta vigilanza. Eppure qualcosa è andato storto comunque. Cinque donne, tra cui una 21enne, riporta la Berliner Zeitung, si sono rivolte alla polizia per denunciare di aver accusato durante la serata un malore, i cui sintomi sono riconducibili al Ghb, più comunemente noto come droga dello stupro.