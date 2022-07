Abe assassinato, il giorno che ha scioccato il Giappone

Il decesso di Abe al Nara Medical University Hospital - dove si è precipitata la moglie Akie - è stato ufficializzato alle 17.03 (le 10.03 in Svizzera): una delle due pallottole aveva raggiunto il cuore. «Abe è giunto in ospedale senza segni di vita, in arresto caridorespiratorio e con due ferite. Non è stato possibile fermare l'emorragia», ha spiegato Hidetada Fukushima, il chirurgo che ha seguito i soccorsi. «Abbiamo provato per ore a rianimarlo, ma il battito cardiaco non è ripartito».