Shinzo Abe, il premier più longevo del Giappone post-bellico

Abe, un convinto conservatore, si è battuto per il superamento del pacifismo costituzionale, promuovendo il processo di rafforzamento delle capacità difensive nipponiche accelerate ora dall'attuale esecutivo di Fumio Kishida, tra l'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia e la minaccia crescente della Cina. Fu sua, in particolare, la spinta per l'approvazione delle leggi per consentire al Giappone di esercitare il diritto di "autodifesa collettiva" o di aiutare militarmente un alleato sotto attacco, creando irritazione e sospetti nei Paesi vicini, non solo in Cina ma anche in Corea del Sud.