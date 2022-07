Due nuove misure per abbattere i cinghiali

Il decreto per il contenimento della fauna selvatica dovrebbe essere contenuto in una delle prossime riunioni del Consiglio dei ministri. Il controllo degli ungulati sarà praticato «impiegando le tecniche selettive più funzionali». La novità principale è che le regioni provvederanno al controllo delle specie di fauna selvatica anche in aree vietate alla caccia, e soprattutto ai contesti urbani.