Lo sparatore di Copenaghen era conosciuto dalla polizia, «ma solo marginalmente»

«Sui social vediamo scrivere che si tratterebbe di un movente razzista, ma non posso dire che in questo momento abbiamo qualcosa che supporti» tale ipotesi, ha precisato il capo dell'inchiesta. «Il sospettato è noto anche tra i servizi psichiatrici, oltre a questo non desidero commentare», ha detto il capo della polizia di Copenaghen Soren Thomassen in una conferenza stampa, aggiungendo che le vittime sarebbero state colpite a caso e che non c'è nulla che indichi che si possa essere trattato di un atto di terrorismo.