Sparava a foto porno che appiccicava sulle auto: denunciato

MILANO - Nei giorni scorsi un ex avvocato milanese du 51 anni è stato denunciato con l'accusa di danneggiamento e tentate lesioni. L'uomo avrebbe aperto il fuoco a più riprese, con un fucile a pallini di piombo, contro le auto in sosta nelle immediate vicinanze della sua abitazione di via Muratori. I bersagli? Delle foto pornografiche che lo stesso imputato avrebbe apposto sulle vetture.

Tredici gli episodi addebitati al 51enne dalla Procura, che ha disposto la segnalazione a un Centro psicosociale. Agli inquirenti - risaliti a lui tramite sopralluoghi e analisi delle traiettorie dei colpi - l'uomo ha raccontato di essere in cura da uno psicanalista e di assumere tranquillanti.

Nell'abitazione dell'uomo, sita al quinto piano di un condominio, sono state trovate delle immagini pornografiche del tutto simili a quelle usate come bersagli, insieme a quattro fucili e altrettante pistole. Le segnalazioni sono giunte agli investigatori nell'arco di un mese e mezzo. Fortunatamente nessuno ha mai riportato ferite.